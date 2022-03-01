Москва, 1 марта, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Английский певец Луи Томлинсон и экспериментальная группа HEALTH стали одними из последних артистов, кто отменил свои российские концерты. Об этом 1 марта рассказал портал NME.

(сс) StockSnap Музыка

В этом году Томлинсон должен был выступить в Украине и России: концерт в киевском Stereo Plaza запланирован на 4 июля, а в московском Crocus City Hall — на 6 июля.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, бывший участник One Direction написал: «В связи с недавними событиями на Украине, я вынужден с сожалением сообщить, что мои концерты в Москве и Киеве отменены до дальнейшего уведомления. Безопасность моих поклонников является моим приоритетом».

У группы HEALTH были запланированы два концерта в России в следующем месяце: в пятницу 29 апреля в питерском клубе Mod, а в субботу 30 апреля в московском Aglomerat. В аналогичном заявлении они написали, что группа отменит оба концерта из уважения к «текущему положению дел».