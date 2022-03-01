Манчестер, Великобритания, 1 марта, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, в Петерборо на стадионе «Лондон Роуд» футбольный клуб «Питерборо Юнайтед» в матче пятого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Питерборо»: Бенда, Эдвардс, Кент, Найт, Грант, Фюш, Уорд, Коулсон, Шмодикс, Поку, Джаде-Джонс.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш, Зинченко, Аке, Канселу, Гюндоган, Фернандиньо, Фоден, Грилиш, Марез, Жезус.

В параллельных матчах между собой играют «Кристал Пэлас», «Сток Сити», «Мидлсбро» и «Тоттенхэм».