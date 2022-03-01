Москва, , 22:56 — REGNUM Запрет на вывоз из страны валюты в размере, превышающем десять тысяч долларов, вводится в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал 1 марта президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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В указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» говорится, что со 2 марта запрещён вывоз из России иностранной валюты в сумме более $10 тыс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 февраля, президент России в связи с недружественными действиями США и их сателлитов подписал указ о применении специальных экономических мер. Ответные меры на западные санкции касаются в том числе валюты.

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