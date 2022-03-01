Милан, Италия, 1 марта, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Сегодня, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче полуфинала Кубка Италии 2021/22 примет «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер, Раде Крунич, Франк Кессье, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

В последний раз «Милан» и «Интер» играли между собой 5 февраля. Тот матч завершился волевую победой «россонери» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Иван Перишич (38' Хакан Чалханоглу) и Оливье Жиру (75', 78' Давиде Калабрия).