2 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 01:27 — REGNUM Издание Fox News взяло интервью у американцев из Флориды, Огайо, Нью-Йорка и Вашингтона в преддверии выступления главы Белого дома Джо Байдена, который 1 марта должен обратиться к нации с речью о положении дел в стране.

Томас Коул. Путь империи. Крушение. 1836

Байден столкнулся с рядом проблем — бесконечная пандемия, инфляция, экономическая нестабильность, спор вокруг внутренней повестки дня и конфликт в Европе. Американцы, проживающие в маленьких и больших городах, уверены, что через год после вступления в должность Байдена США все еще страдают от значительного раскола.

«Состояние наше плачевное», — сказал Кенни из Канзаса, ссылаясь на инфляцию, экономику и ситуацию на Украине.

Джо Байден Whitehouse.gov

Мужчина из Огайо указал, что США двигаются в ложном направлении, так как границы не защищены, ситуация вокруг России ненадежна, и на этом фоне еще и растет инфляция, а вместе с ней и цены на газ.

«Мы как-то потеряли наш национальный нарратив. Я думаю, что мы немного потеряны в данный момент. У этой администрации определенно не получается исполнять роль защитника демократии», — считает Джон из Нью-Йорка.

Еще один житель Огайо пожаловался на высокие цены на жилье и бензин, подчеркнув, что многие люди не хотят искать работу.

«Состояние наших дел в стране, я считаю, оставляет желать лучшего. Людям тяжело просто говорить друг с другом. Мы больше не поднимаем темы, которые раньше легко обсуждались», — заявила Дженна из Флориды.

«Страна находится в худшем состоянии, которое я видел за всю мою жизнь. Я думаю, что наша страна раскололась. Мне кажется, что людям больно от происходящего, но правительству на это наплевать», — отметил Ларри из Флориды.

Данте из Вашингтона указал, что ситуация не сильно отличаются от того, что было после первого года правления экс-президента США Дональда Трампа, и что США замерли в одной точке.

Женщина из Дэйтона, города в Огайо, подчеркнула, что, по ее мнению, в Америке решаются социальные проблемы, но «финансовый статус» пока страдает.

Жительница Нью-Йорка заявила: «Сейчас я не думаю о состоянии страны, я думаю о состоянии мира».

Напомним, что рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома Джо Байдена в сфере внешней политики вновь упал, выявил недавний опрос Gallup, опубликованный на этой неделе. Только 40% американцев одобряют работу президента в сфере внешней политики. Это на один пункт ниже его общего рейтинга одобрения, который составляет 41%.

При этом 62% американцев не одобряют действия Байдена в экономической сфере. Только 36% одобряют политику Байдена в отношении России. Отметим, что опрос проводился с 1 по 17 февраля.

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