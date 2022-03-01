Анкара, 2 марта, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Турция поддержит вступление сепаратистского Косово в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 марта во время совместной пресс-конференции с президентом Косово Вьосой Османи.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Эрдоган напомнил, что Турция сразу же признала самопровозглашенное косовское «государство» и поступит так же, как только Косово подаст заявку для вступления в НАТО.

«Как важная страна альянса, мы не видим, что в поддержке процесса присоединения Косово к НАТО есть что-то плохое. Мы не нуждаемся в том, чтобы нам кто-то разрешил поддержать вступление Косово в НАТО», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Эрдогана.

Напомним, что ранее Османи в Турции посетила завод, который выпускает беспилотные летательные аппараты «Байрактар».