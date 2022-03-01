Сеул, , 22:47 — REGNUM Одиннадцать участниц к-поп группы LOONA сдали анализы на коронавирус. Об этом 1 марта рассказал портал NME.

Группа LOONA NME

28 февраля фан-сообщество LOONA объявило, что за два дня до этого у трех участников группы, Хасёля, Ёджина и Виви, был обнаружен вирус. В связи с этим группа не будет участвовать в съемках эпизода предстоящего второго сезона телевизионного конкурса Queendom.

Ранее агенство Blockberry Creative сообщило, что другим восьми участникам группы — Хиджин, Ким Липе, Джинсоул, Чорри, Иву, Чуу, Го Вон и Оливии Хе — также был поставлен диагноз коронавируса после предыдущего объявления. Таким образом, Хёнджин остается единственным участником LOONA, у которого не обнаружен коронавирус.

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