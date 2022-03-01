Москва, , 22:47 — REGNUM Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к интернет-ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), сообщает 1 марта «Интерфакс» со ссылкой на представителя РКН.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что блокировка произведена по требованию Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что доступ к интернет-ресурсам «Эха Москвы» и «Телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) ограничен за систематическое, целенаправленное размещение ложной информации о специальной военной операции на территории Украины, ее форме, содержании и способах проведения, людских потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения, а также за публикацию призывов к массовым беспорядкам.

При этом в Роскомнадзоре напомнили, что российское законодательство за такие действия предусматривает ответственность по статье 13.15 КоАП.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура РФ требует ограничить доступ к «Дождю»* и «Эху Москвы»