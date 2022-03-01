* запрещённая в России организация

Москва, 1 марта, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к интернет-ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), сообщает 1 марта Интерфакс со ссылкой на представителя РКН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Отмечено, что блокировка произведена по требованию Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что доступ к интернет-ресурсам «Эха Москвы» и «Телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) ограничен за систематическое, целенаправленное размещение ложной информации о специальной военной операции на территории Украины, ее форме, содержании и способах проведения, людских потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения, а также за публикацию призывов к массовым беспорядкам.

При этом в Роскомнадзоре напомнили, что российское законодательство за такие действия предусматривает ответственность по статье 13.15 КоАП.