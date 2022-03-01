Гватемала, , 23:34 — REGNUM В Гватемале за сутки в результате проверки 4644 образцов выявлено 679 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё шесть пациентов COVID-19. Об этом сообщает 1 марта новостное агентство Prensa Libre со ссылкой на министерство здравоохранения Гватемалы.

Гватемала

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в стране выявлено почти 777 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончался 16 971 человек.

Таким образом, смертность о заболевания в Гватемале составляет около 2,5%.

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