Лондон, , 22:36 — REGNUM Британская инди-рок-группа Foals объявила дату выхода, треклист и обложку своего будущего нового альбома Life Is Yours. Об этом 1 марта рассказал портал NME.

Группа Foals NME

Седьмая студийная работа Янниса Филиппакиса и команды — продолжение альбома 2019 года Everything Not Saved Will Be Lost — Part 2 — была представлена недавним синглом 2am и прошлогодним Wake Me Up.

https://www.instagram.com/p/Cajp2qMuNvy/

Foals подтвердили в своих социальных сетях, что альбом Life Is Yours выйдет 17 июня. Группа из Оксфорда также представила треклист пластинки из 11 песен, а также упрощенную цветочную обложку.

