Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Конгресс США обсудил политику по экспорту оружия на фоне того, как часть политиков давит на администрацию президента Джо Байдена, требуя отправить Украине партию противотанкового и зенитного оружия, сообщает 1 марта Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Cлушания прошли в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.

Помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессика Льюис заявила, что хотя администрация Байдена и верит в дипломатию, она все равно видит необходимость срочно предоставить Украине боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Одновременно США считают необходимым одобрить передачу Украине американских военных технологий от союзников по НАТО.

Напомним, что противотанковые ракеты Javelin производятся компаниями Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на Украину было доставлено порядка 300 комплексов Javelin и 79 тонн американского вооружения для украинских вооружённых сил. Это третья партия одобренного президентом США ДжоБайденом пакета помощи на 200 миллионов долларов для Украины.

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