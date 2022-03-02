2 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Власти блокируют доступ к сайтам иноагентов — средств массовой дезинформации. Но проблему распространения экстремистских и ложных сведений это не решит ни в какой мере, потому что в 2022 году почти никто не читает новости на сайтах. Чтобы сделать заметный шаг вперед к решению проблемы, блокировать нужно западные соцсети.

Сергей Гуркин, , 01:25 — REGNUM 1 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дожь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) из-за распространения материалов с призывами к экстремистской деятельности и публикации ложных сведений о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Орест Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831

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Уже через несколько минут провайдеры начали блокировать сайт «Эха Москвы» и иноагента «Дождь», а руководители радиостанции заявили о ее отключении от эфира.

Однако проблему распространения экстремистских и ложных сведений, а по существу прямой пропаганды врага (которым является отнюдь не Украина) это не решает.

Днем ранее, 28 февраля, Роскомнадзор сообщил о блокировке сайта «Настоящее время» (иноагент, созданный в Праге иноагентом «Радио Свободы» при участии иноагента «Голос Америки»).

В тот же день были также заблокированы сайты изданий New Times (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Крым.реалии» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Но можно лишь повторить: проблему распространения экстремистских и ложных сведений, а по существу прямой пропаганды врага, которым является отнюдь не Украина, это не решает.

Илья Репин. Письмо запорожцев турецкому султану. 1880-1891

Потребители пропаганды врага получают эту «пищу» вовсе не на официальных сайтах изданий.

Социальная сеть «Твиттер»: число подписчиков страницы «Эха Москвы» — 1,2 миллиона, иноагента «Дождь» — 2,1 млн, иноагента «Настоящее время» — 100 тысяч.

YouTube: число подписчиков основного канала «Эха Москвы» — 1,28 миллиона, иноагента «Дождь» — 3,24 млн, иноагента «Настоящее время» — 2,07 млн.

Социальная сеть Facebook: число подписчиков страницы «Эха Москвы» — 311 тысяч, иноагента «Дождь» — 1,35 млн, иноагента «Настоящее время» — 2,1 млн.

Facebook и Twitter в России начали замедлять. YouTube почему-то стал исключением.

Но до тех пор, пока указанные соцсети будут работать, все перечисленные средства массовой дезинформации и пропаганды будут распространять ложные и экстремистские материалы.

Одновременно с этим и сами Facebook, Twitter и YouTube продолжат рассылать сообщения о «гробах с русскими солдатами», призывы «идти на митинг протестовать против бомбежек украинских городов», призывы «бежать к банкоматам, пока в банках не кончились деньги».

Пропаганда распространяется врагом в рекламном контенте, детском контенте, в контенте, имитирующем информационный.

Договориться с распространителями пропаганды врага нельзя. То, что они сейчас делают — внося сумятицу, создавая недоверие к государству, раскачивая внутреннюю ситуацию в стране в надежде на массовые протесты — это их самые что ни на есть прямые обязанности.

Миндальничать с распространителями пропаганды врага нельзя. Война — отнюдь не «с народом Украины» и вообще не с Украиной — идет давно и перешла уже в горячую фазу.

Каналы распространения пропаганды врага должны быть просто закрыты. Это не решит проблему целиком — целиком ее решить и нельзя — но это будет огромным шагом вперед.