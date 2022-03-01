Гватемала, , 23:02 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи 1 марта принял участие в презентации программы министерства сельского хозяйства и продовольствия по поддержке фермеров. Об этом сообщает гватемальское новостное агентство Prensa Libre.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

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В мероприятии также принял участие министр финансов Гватемалы Альваро Гонсалес Риччи, который подчеркнул, что конфликт на Украине привел к росту цен на топливо и сырье во всем мире, что повлияет и на Гватемалу. Задачей программы в этих условиях станет обеспечение продовольственной безопасности страны.

Программа предусматривает выдачу грантов на работы по восстановлению почвы и на закупку сельскохозяйственных ресурсов — семян, удобрений и т.д. Предполагается, что выгодополучателями программы станут около 180 тысяч фермеров.

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