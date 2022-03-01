Москва, , 22:28 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ возбудил два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов территории России подразделениями ВСУ, сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уголовные дела возбуждены по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом»).

«Следственным комитетом РФ продолжается фиксация и сбор доказательств по фактам обстрелов со стороны украинских вооруженных сил российской территории», — указано в сообщении ведомства.

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