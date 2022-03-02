2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 01:23 — REGNUM Сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О'кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на уровне 5% на четыре категории социально-значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора», спровоцировало дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Антон Пик. Бакалея

"Браво! Додумались наконец-то в Кремле. Не прошло и 20 лет прежде чем до них дошло, что введение госрегуляции ценообразования на социально значимые товары — это необходимость. Чтобы это понять, им пришлось оказаться в кризисной ситуации, когда петух жареный уже клюнул российский народ», — отмечает Max B.

Многие пользователи поприветствовали такое решение. Граждане считают, что в России наступил сложный момент с экономикой, поэтому российское население должно быть обеспечено социально-значимыми продуктами по доступным ценам.

«Ничего они не ограничивают толком. Да и речь лишь про пару конкретных торговых сетей. Такое ощущение, что власти пытаются сделать так, чтобы население тупо от голода не скопытилось. А ничего что ценники на все товары в стране меняются каждый день. Песок, к примеру, для строительства. Он ничего раньше не стоил, а теперь всё растёт, как на дрожжах», — заметил Геннадий Г.

Покупатели в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что иностранным капиталистам доверять не стоит, они могут намеренно вставлять палки в колёса российской экономике.

«А у нас что, есть российские торговые сети? Они же почти все голландские!» — пишет Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что цены в России всё равно растут и ограничениями в области социально-значимых продуктов власти от возмущённого народа не отделаются. Граждане уверены, что проблему необходимо решать в зародыше, даже если ради этого потребуется серьёзно перестроить экономическую модель государства.

«А почему вообще поднимают цены? Причём тут доллар, когда дорожает бензин, добывающийся и перерабатывающийся из отечественной нефти? Что у нас вообще из-за рубежа? Гречка, рис, сахар, масло, кура, молоко? Разве мы это не производим? Хватит, может на людях бабло рубить?» — обращается Илья Л.

«Может быть, экономистов в российском правительстве уже освободить от занимаемых должностей? У нас в стране только в армии, судя по всему, полный порядок. Может быть, Минобороны РФ поручить заниматься экономикой в России? Я уверена, эти ребята со всем справятся. А вот проходимцы, которые доводят российский народ до нищенства, должны понести наказание. Столько лет терпели! И что? Куда они нас завели?» — вопрошает Наиля А.

Ряд пользователей указывает на то, что цены в России уже успели вырасти до критических показателей, поэтому теперь требуется нивелировать несправедливую разницу между стоимостью товаров и уровнем дохода граждан.

«Правительство, поднимай зарплаты и пенсии с такой же скоростью, как предприниматели цены в магазинах! Кто это контролирует? Каждый новый день с новыми ценами! И всегда они все стабильно становятся только больше!» — указывает Марина Ж.

Напомним, 1 марта на сайте ФАС была опубликована информация, согласно которой торговые сети «Ашан», «Атак», «О'кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на уровне 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».