Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Конгресс США должен 8 марта провести голосование по поводу продления финансирования правительства до конца сентября, сообщает 1 марта Reuters.

Сенат США Beforeitsnews.com

В феврале сенат США одобрил законопроект о продлении временного финансирования правительства до 11 марта, что позволило отсрочить прекращение работы многих федеральных структур.

Ранее президент США Джо Байден уже подписывал подобный закон, продлевающий финансирование правительства до 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля американское министерство финансов объявило о том, что государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил $30 трлн.

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