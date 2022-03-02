2 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Столичный мэр Сергей Собянин мечтает построить город, в центре которого — человек. Этими людьми, по словам главного архитектора Сергея Кузнецова, являются те, кто финансово вкладывается в Москву. В свою очередь Москомархитектура этим людям согласовывает любые начинания. Как обычно, страдают москвичи, за счет которых городское начальство реализует свои антиутопии.

Игорь Свирин, , 08:52 — REGNUM



Каким образом ларёк и земля под ним стали частными? Евгения Твардовская

«Сегодня мы хотим строить город вокруг людей. Вокруг их желаний и потребностей. Самых разных — от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса. Город, в центре которого — человек. Каждый житель Москвы», — Сергей Собянин —

Городские власти проводят в Савеловском районе Москвы операцию по принуждению москвичей к комфортному проживанию. Некое ООО «Констэл», владелец нестационарного павильона автозапчастей, расположенного на крохотном пятачке между домами 17 и 19 по Башиловской улице, вознамерилось построить на его месте трехэтажный ТЦ, один из этажей которого будет подземным. Москомархитектура будущее строительство поддержала, поскольку в ходе общественных обсуждений инициативу торговцев одобрили некие «активные горожане». Местные жители с решением городских властей не согласились и обратились в суд с требованием признать незаконным результат общественных слушаний на портале «Активный гражданин» (АГ).

Читателю может показаться, что речь идет о малозначительном скандале районного масштаба. Отчасти это так, вот только число подобных конфликтов принимает угрожающие для горожан масштабы. Рассматриваемые отдельно, они укладываются в транслируемый городскими медиа нарратив о том, что в большом городе невозможно учесть все разнонаправленные интересы его жителей, тем не менее власти «хотят строить город, в центре которого — человек». Кто эти находящиеся в центре внимания господина Собянина люди, в свое время объяснил его подчиненный главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«…Цель нашей деятельности — люди, которые определяют Москву как свою новую родину, в которую они готовы вкладываться финансово… Если мы хотим сделать город привлекательным для активных людей, мы должны много строить и строить так, чтобы людям, готовым зарабатывать, готовым к предпринимательству было в нем комфортно. Иначе эти люди в Москву не приедут или, если им будет некомфортно в Москве, они уедут из нее», — Сергей Кузнецов.

Услышит ли префект САО жителей округа? Евгения Твардовская

Формально развернувшееся в Савеловском районе противостояние представляется как конфликт костных горожан с динамично развивающимися купцами. Однако ряд косвенных признаков указывает на то, что истинными выгодоприобретателями могут являться девелоперы, которые под прикрытием расширения торгового бизнеса и строго в русле громких заявлений городского начальства реализовывают очередную точечную застройку.

История вопроса уходит своими корнями в 2000 год, когда компания «Констэл» единственным владельцем которой является Кипрский офшор ООО «Беркфилд индастрс лимитед» получила в краткосрочную аренду земельный участок между домами 17 и 19, на котором возвела павильон для мелкорозничной торговли. История умалчивает, каким образом коммерсанты превратили временный павильон в капитальное строение и приватизировали его, а в 2011 году смогли без торгов выкупить землю под ним. В ДГИ и префектуре САО на вопросы москвичей и депутатов Мосгордумы ответить не смогли.

Сергей Семенович, оставьте людям хотя бы маленький сквер Евгения Твардовская

Следующим шагом стало изменение функционального назначения земельного участка. Первый раз это попытались сделать в 2019 году, но в ту еще доковидную эпоху, когда публичные слушания проходили в очном формате, убедить москвичей в том, что им нужен трехэтажный ТЦ не удалось. В 2021 году состоялись увенчавшиеся успехом новые обсуждения, проведенные уже в сугубо электронном формате на портале «Активный гражданин» — Москомархитектура признала их состоявшимися.

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В случае если речь идет о строительстве ТЦ, метраж существующего магазина площадью 182 кв. м, расположенного на участке площадью 382 кв. м увеличится практически в 6 раз — до 1026 кв. м (сейчас здание 182 кв. м) и выйдет за пределы земельного участка, площадь наземной части — 710 кв. м. А в высоту здание увеличится с нынешнего одного этажа до 2 наземных и еще одного подземного. Кроме того, судя по геоподоснове, на участке расположена густая сеть коммуникаций, в том числе и газовые сети. Их перенос сопряжён с огромным риском — в том числе для целостности фундаментов соседних домов, да и в любом случае обеспечить охранную зону сетей в 2 метра не получится. Под строительство будут вырублены зеленые насаждения, а вот будут ли восстановлены можно будет узнать «после дождичка в четверг».

Москвичи молчать не будут Евгения Твардовская

Еще большее возмущение жителей окрестных домов вызвала процедура общественных обсуждений. Местные убеждены в том, что проведенное на АГ голосование сфальсифицировано. Их мнением с ИА REGNUM поделилась член инициативной группы Евгения Твардовская: «В этот раз в обсуждении приняли участие 615 «активных граждан». Причем из постоянно проживающих голосовало 259 человек, из них высказались против проекта — 88. Ну как-то с натяжкой, но на правду еще может быть похоже. Хотя уже странно — с чего вдруг остальным соседям так захотелось ТЦ? А вот затем возникли еще аж 356 граждан, названные «иными участниками». И из них против проекта выступили всего 7 человек. Таким образом судьбу территории решили ИНЫЕ люди (если это люди, а не их электронные версии), не проживающие на территории будущего проекта… Справедливо? Нет. Шито белыми нитками».

Проверить достоверность поданных голосов никто кроме владельцев электронной площадки не может, а московские власти категорически отказываются раскрывать эти общественно значимые данные. Более того, контролирующие органы, призванные проверять законность принимаемых региональными властями решений, от своих обязанностей уклоняются. Савеловская межрайонная и Московская городская прокуратуры, Генпрокуратура обращения граждан перенаправляют тем, кого они обязаны проверять — в правительство Москвы. Чтобы разорвать созданный чиновниками замкнутый круг коллективной безответственности, горожане обратились в суд. В исковом заявлении они, среди прочего, указали, что среди тех, кто лично присутствовал 22 января 2022 года на встрече с депутатами Мосгордумы, а также в ходе опросов, поддерживающих строительство ТЦ, не нашлось.

На территории остаются кое-какие зеленые насаждения, и к несчастью обладателей машиномест, построенный во времена СССР гаражный кооператив. Полученные в советские времена разрешения мэрией были объявлены вне закона, ГСК подвергается массовому сносу. Не исключено, что проект строительства ТЦ является очередным шагом по захвату земли для нового ЖК. Насколько не беспочвенны такие опасения граждан можно судить на примере строительства стометрового жилого дома на Крылатской улице.

Как следует из отчета ДГИ, с 2018 года на бывшей школьной спортивной площадке работает ФОК, что не помещало в конце января — начале февраля провести электронное голосование, чтобы изменить ПЗЗ для строительства… ФОКа, но уже с дополнением в виде жилого дома. Как удалось выяснить местным активистам, компания, владеющая якобы работающим ФОКом, пыталась продать земельный участок под ним и, видимо, реализовала его. Примечательно, что анонсы о запуске нового ЖК появились на сайтах недвижимости до того, как были объявлены результаты народного плебисцита.

Вне зависимости от того, чем закончится противостояние на Башиловской улице, очевидно, что реализовывают проект именно те самые «активные люди, готовые вкладываться в Москву финансово», о которых говорит Кузнецов, и на благо которых трудится команда Сергея Собянина. И вновь прав главный архитектор, когда предлагает всем, кто не желает жить перекати полем, мигрируя по съемным углам — уезжать из Москвы. Мы занимаем места тех «лишних людей», которые за счет своей социальной неустроенности являются субстратом для несырьевой «новой экономики» Москвы.

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