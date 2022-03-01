Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил проверить радиостанцию «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а также «Новую Газету» на предмет возможного тяжкого преступления — измены Родине. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба компании «Конкорд».

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура РФ

Напомним, по требованию Генпрокуратуры «Эхо Москвы» уже отключено от эфирного вещания, интернет-сайты указанных радиостанции и телеканала заблокированы.

«Считаю, что кроме закрытия изданий необходимо разбираться в их деятельности по факту измены Родине. Если бы не эти подонки, то не было бы ни Майдана, ни Донбасса, ни операций по усмирению нацистов. Благодаря их действиям в Европе происходит то, что происходит сейчас», — высказал своё мнение Пригожин, являющийся главой попечительского совета медиагруппы «Патриот».

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Напомним, Генпрокуратура РФ 1 марта потребовала немедленного отключения радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) — «в связи с целенаправленным и систематическим размещением <…> информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

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