Москва, , 22:14 — REGNUM Лидер партии «Новые люди» депутат Госдумы Алексей Нечаев просит вице-премьера Татьяну Голикову отменить постановление о QR-кодах и масочный режим.

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«Мир постепенно приближается к избавлению от пандемийно-карантинного кошмара. Особенно стоит уделить внимание вопросу по отмене административной ответственности за нарушение масочного режима», — говорится в письме за подписью Нечаева.

По его убеждению, введенный ранее в России масочный режим уже не имеет острой необходимоости.

В свете последних событий коронавирус перестал кого-либо волновать, отметили также в партии.

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