Нижний Тагил, Свердловская область, , 22:09 — REGNUM В Свердловской области осуждены бывшие руководители «Тагилбанка», признанного ране банкротом. Об этом пишут СМИ.

Суд

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Троим подсудимым вменяли фальсификацию документов, а одному из них также подстрекательство к совершению такой фальсификации. Как пишет Накануне.Ru, приговор вынес Ленинский райсуд города. Все подсудимые оштрафованы на суммы от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, банк признали банкротом в 2018 году. А перед этим его лишили лицензии.