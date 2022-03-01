Всемирный банк может выдать Украине кредит в размере $350 млн
Вашингтон, 1 марта, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Всемирный банк в ускоренном режиме может выдать Украине дополнительный кредит в размере $350 млн, сообщает 1 марта Reuters со ссылкой на источники.
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Полученные в качестве кредита средства президент Украины Владимир Зеленский сможет потратить как пожелает, сообщили источники.
Ожидается, что совет директоров Всемирного банка уже в конце текущей недели обсудит оформление кредита, а выделение средств произойдет в течение нескольких дней после одобрения.
Напомним, ранее сумму в размере $3,5 млн решила выделить Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на оказание срочной гуманитарной помощи населению страны.