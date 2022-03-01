Москва, , 22:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему его фамилии нет в новых санкционных списках.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Поступают вопросы на тему: почему в публикуемых в эти дни санкционных списках не видим фамилии «Володин»? Отвечаю всем интересующимся. Санкции против меня введены в 2014 году. Таких стран порядка 40», — отметил Володин в телеграм-канале.

По словам парламентария, он к этому относится абсолютно спокойно.

«За рубежом ни у меня, ни у моей семьи никакой собственности, счетов и активов никогда не было и нет. Дети работают и учатся в нашей стране. А что касается отдыха — в России много замечательных мест», — добавил Володин.

Спикер Госдумы также привел список стран, включивших его в санкционные списки: США, Канада, страны ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония), Черногория, Исландия, Норвегия, Албания, Лихтенштейн, Украина, Швейцария, Япония и Австралия.

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