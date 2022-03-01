Москва, , 22:03 — REGNUM Один из офицеров Российской армии рассказал о спецоперации в южной части Украины. Фрагменты его интервью 1 марта опубликовало агентство RT.

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник агентства, личные данные и воинское звание которого не сообщаются, рассказал, что участвует в освобождении одного из двух морских побережий Украины.

По его словам, «практически всё побережье зачистили» без «двухсотых» (убитых) среди вверенного ему личного состава.

В состав группировки, двигающейся вдоль побережья, входят подразделения морской пехоты, Росгвардии и бойцы из Чеченской республики,

«С нами тут чеченцы — все вежливые, счастливы, что за Россию воюют. Нациков по полной в расход пускают. На побережье действуем так: морпехи окружают населённый пункт, чеченцы заходят на зачистку, Росгвардия прикрывает их», — рассказал офицер.

Он также отметил большое количество пленных украинских силовиков.

«Автозаки сутками курсируют. Тех, кто сам сдаётся, грузят по автобусам — и в фильтрационный отстой. Тех, которых в боях берут, — через суд. Нациков нет — все двухсотые», — сообщил российский офицер.

Напомним, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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