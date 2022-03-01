Лондон, 1 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Британская певица Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) выпустила видеоклип Baby. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнительницы 1 марта.

Скриншот YouTube Charli XCX

Новое видео представляет собой танцевальную постановку на фоне небоскрёбов, участие в которой принимает сама артистка. Вместе с публикацией видеоклипа состоялось открытие предзаказа на будущий альбом певицы.

Напомним, что в 2022 году Charli XCX планирует опубликовать новый студийный альбом. Будущая пластинка получит название Crash и станет пятым полноформатным релизом исполнительницы.