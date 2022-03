Москва, , 21:58 — REGNUM Американский рок-музыкант Игги Поп и британская постхардкор-группа Bring Me The Horizon отменили ряд запланированных концертов из-за специальной операции России на территории Украины. Об этом 1 марта рассказал портал NME.

Оливер Сайкс (Bring Me The Horizon) и Игги Поп NME

Игги должен был выступить на фестивале Park Live в Москве 10 июля вместе с группой Frank Carter & The Rattlesnakes. 1 марта в свой Twitter-аккаунте промоутеры Solo Music Agency подтвердили, что выступление Игги на мероприятии не состоится. «В свете текущих событий это необходимо», — говорится в официальном заявлении.

https://twitter.com/SoloMusicAgency/status/1498633346158628864

Bring Me Horizon также подтвердили, что в связи с этим они «вынуждены отменить» свои запланированные концерты в России, Беларуси и Украине.

В рамках фестиваля Park Live 2022 с 16 июня по 17 июля также пройдут выступления таких групп, как My Chemical Romance, Placebo и Slipknot.

