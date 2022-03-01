Нижний Тагил, Свердловская область, 1 марта 2022, 21:53 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области один из магазинов по продаже торгового оборудования реализует товар за условные единицы. Об этом пишут СМИ.
По данным издания «Между строк», такая мера была введена из-за нестабильного курса валют. Всё оборудование импортное, и в рублях цену приходится часто обновлять, жалуются представители торговой точки.
Стоимость конкретной условной единицы рассчитывается исходя из курса, установленного ЦБ. Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни доллар и евро сильно подорожали по отношению к рублю.