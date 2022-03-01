Нижний Тагил, Свердловская область, 1 марта, 2022, 21:53 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области один из магазинов по продаже торгового оборудования реализует товар за условные единицы. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По данным издания «Между строк», такая мера была введена из-за нестабильного курса валют. Всё оборудование импортное, и в рублях цену приходится часто обновлять, жалуются представители торговой точки.

Стоимость конкретной условной единицы рассчитывается исходя из курса, установленного ЦБ. Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни доллар и евро сильно подорожали по отношению к рублю.