Лондон, , 21:49 — REGNUM Членство Федерации тенниса России в Международной федерации тенниса (ITF) приостановлено, сообщает международная организация 1 марта. Также приостановлено членство Федерации тенниса Белоруссии.

Теннис Pexels.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Уточняется, что ITF отменила все свои турниры на территории России и Белоруссии. Федерации тенниса России и Белоруссии теперь не смогут принимать участие в голосовании на ежегодном конгрессе ITF.

Эти санкции объявлены ITF на весь нынешний год. Они введены на фоне событий на Украине, где российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации.

Российские и белорусские теннисисты смогут, по решению ITF, на индивидуальной основе участвовать в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС в новом санкционном перечне назвал украинский Львов российским городом