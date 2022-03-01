Ижевск, , 21:48 — REGNUM В южной части территории Удмуртии с первой декады января 2022 года по третью декаду февраля наблюдается опасное агрометеорологическое явление — сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, которое может привести к выпреванию посевов озимых зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцпентра.

Поле алтайского подсолнечника под снегом Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По состоянию на 28 февраля текущего года, высота снежного покрова составляет 60 см, глубина промерзания почвы — 12 см, минимальная температура на узле кущения не ниже — 1 °C. Такая ситуация наблюдается по данным отдела наблюдений (Первомайский).

По данным станции Сарапул на ту же дату, высота снежного покрова составляет 75 см, глубина промерзания — 16 см, минимальная температура на глубине узла кущения также не ниже — 1 °C.

На метеостанциях Глазов, Игра и Можга опасное явление продолжается с декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупреждали, что данное явление неблагоприятны для перезимовки озимых зерновых культур и многолетних трав.

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