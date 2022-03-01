Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Крупнейший спутниковый провайдер в США DirecTV планирует исключить российский канал RT из своей программы на фоне ситуации в Украине, сообщает 1 марта Reuters.

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Компания, около 70% акций которой принадлежит AT&T, сообщила об ускорении срока истечения договора с RT. Контент русского канала перестали показывать с 1 марта.

Накануне американский техногигант Microsoft удалил из магазина Windows приложение RT, а также запретил рекламу на сайтах российских государственных СМИ.

Ранее западные технологические компании, включая владельцев Facebook и Google, ограничили доступ к некоторым российским государственным СМИ на Украине и по всему миру.

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