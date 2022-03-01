Нижний Новгород, 1 марта, 2022, 21:41 — ИА Регнум. За прошедшую неделю при падении на льду травмировались 233 нижегородца, 40 из них — дети. Об этом СМИ сообщили в региональном центре медицины катастроф 28 февраля.

Jedidja На льду

По данным центра, кроме травмированных на льду, с 21 по 28 февраля 11 человек обратились в областные травмпункты с жалобами на холодовую травму.

«Врачи осмотрели всех, госпитализация никому не потребовалась. Летальных случаев не обнаружено. Также уточняется, что травм в результате схода снежных масс с крыш домов не зафиксировано», — уточнили в «NewsNN».