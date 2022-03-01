Москва, 1 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Из-за введения всё новых антироссийских санкций госкорпорация «Роскосмос» направит освободившиеся от сотрудничества с Европой и США ресурсы на разработку оборонных систем, заявил 1 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Телеграм-канале.

Роскосмос «Прогресс» перед запуском

Кроме того, будут предприняты усилия для импортозамещения в космическом приборостроении.

По его словам, речь идёт о конструкторских, технологических и финансовых ресурсах.

«Основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, будут направлены теперь на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения. В условиях объявленных санкций «Роскосмос» пересмотрит свои приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения», — написал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявили о новых антироссийских санкциях, которые будут направлены против развития космической сферы РФ. Кроме того, 28 февраля к санкциям присоединилось Европейское космическое агентство.