Архангельск, 1 марта, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Эпидситуация в Архангельской области позволяет возобновить плановую медпомощь в полном объеме. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя правительства региона Олеся Старжинская.

Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР Врачи

«Можем сказать, что пик пятой волны коронавируса, вызванной штаммом омикрон, мы прошли, — отметила Старжинская. — За два с половиной года мы научились быстро подстраивать работу медицинских организаций под текущую ситуацию. На сегодняшний день она такова, что можем начать обратное перепрофилирование коек, отданных на пике заболеваемости под инфекционные, и возобновить всю плановую медицинскую помощь в полном объеме. И сделать это быстро».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области уровень коллективного иммунитета к ковиду достиг необходимого уровня.