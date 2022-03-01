Бишкек, , 21:28 — REGNUM Для граждан Киргизии, взявших кредиты на жильё в Государственной ипотечной компании, валютные риски исключены. Об этом заявил член совета директоров ГИК Улан Момбеков, передаёт госагентство «Кабар».

Рост цен QuoteInspector

По его словам, рост курса доллара США не повлияет на заёмщиков, поскольку сумма выданной им ипотеки фиксируется в национальной валюте.

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Вместе с тем представитель госипотечной компании отметил, что скачки курсов иностранных валют негативно сказываются на количестве и итоговой площади приобретаемого жилья.

«Наши предельно допустимые размеры кредитов существенно снижаются по отношению к стоимости приобретаемого имущества. Рост курса доллара также отрицательно влияет на покупательскую способность населения», — пояснил он.

Также Момбеков отметил, что сейчас многие стараются скупить доллары, опасаясь его дальнейшего роста.

«Это больше панические настроения. Думаю, он вернется на свои прежние позиции с момента стабилизации ситуации на Украине», — констатировал член совета директоров.

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