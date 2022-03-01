Бишкек, , 21:26 — REGNUM Председатель службы антимонопольного регулирования Киргизии Кенешбай Тайлаков обсудил с нефтетрейдерами пути выхода из сложной ситуации, складывающейся на рынке нефтепродуктов в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 1 марта.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава госантимонополии настоятельно рекомендовал участникам встречи не допускать резкого повышения цен на горюче-смазочные материалы и использовать для этого механизмы выравнивания цен до безубыточного уровня;

Также чиновник отметил необходимость иметь достаточные запасы бензина и дизельного топлива для удовлетворения потребностей страны и недопущения дефицита нефтепродуктов.

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