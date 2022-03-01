Бишкек, , 21:24 — REGNUM В парламенте Киргизии предлагают ограничить въезд в столицу страны автомобилей из других областей. Об этом стало известно на заседании профильного парламентского комитета, передают киргизские СМИ.

Бишкек Jasmine Halki

По словам главы комитета, депутата Аманкана Кенжебаева такая мера необходима для решения проблемы дорожных пробок, возникающих из-за того, что в Бишкек ежедневно заезжают 100 тысяч машин из регионов.

«За месяц в столицу въезжают 3 млн автомобилей. Пожалуй, было бы правильно организовать стоянки на въезде в город, пусть они там оставляют свои машины и дальше едут на автобусе. Конечно, всем запретить нельзя — для учителей, врачей и тех, кто едет в столицу на работу можно выписать пропуска. Пусть будет 1 млн пропусков», — заявил он.

В ответ на это вице-мэр Бишкека Максат Сазыкулов сообщил, что чиновников Бишкекского муниципалитета тоже посещали подобные мысли.

«Мэрия думает перенести за пределы города два столичных автовокзала — Восточный и Западный», — пояснил заместитель градоначальника.