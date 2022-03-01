Тирана, , 21:51 — REGNUM Албанское статистическое агентство INSTAT 1 марта сообщило о том, что в 2021 году число выданных разрешений на строительство выросло на 45,3% (или почти в полтора раза) по сравнению с первым годом пандемии и составило 1396.

Стройка Фотографии из архива А. Кондрашова

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предполагаемая стоимость строительных проектов возросла на 29,6% и составила €819,3 млн.

Только в третьем квартале 2021 года число выданных разрешений на строительство возросло на 16,3% (на 396). Из этого числа 280 были выданы на строительство жилых объектов.

Большая часть выданных в 2021 году разрешений на строительство приходятся на столицу — 99, еще 82 на крупнейший порт — Дуррес. Замыкает тройку лидеров Эльбасан — 41.

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