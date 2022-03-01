Москва, , 21:19 — REGNUM О том, что «Эхо Москвы» отключили от эфира, заявил 1 марта главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Алексей Венедиктов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя заявление Генпрокуратуры РФ о необходимости ограничить доступ к ресурсу «Эхо Москвы», Венедиктов заявил «Интерфаксу», что СМИ якобы ничего не нарушало, руководство радиостанции не видит «никаких следов нарушений».

Напомним, ограничить доступ к «Эху Москвы» Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора из-за ложной информации, которую, по её данным, распространяет СМИ о российской спецоперации на Украине.

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