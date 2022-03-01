Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM Министерство культуры Нижегородской области совместно с департаментом развития туризма разработали программу по проведению культурного досуга для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Нижний Новгород

Эвакуированным из ДНР и ЛНР гражданам раздают буклеты, в которые включили информацию о 93 учреждениях культуры и более чем 500 мероприятиях, рекомендуемых для посещения.

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Также в Нижегородской области организовали систему сбора заявок для централизованного посещения учреждений культуры и транспортное обслуживание.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 22 февраля 2022 года в Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Планируется, что в Нижегородской области разместят около двух тысяч человек, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

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