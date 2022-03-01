1 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Телеграм-каналы убеждены, что западные санкции ударят не только по России и Евросоюзу, но и по всей мировой экономике.

Георгий Балаков, , 22:17 — REGNUM Введенные в отношении России санкции, несмотря на все свои масштабы, неспособны будут разрушить экономику страны. К такому выводу пришли в российском сегменте Telegram. Заявления же западных политиков о том, что введённые ими меры приведут к фатальным для России последствиям, являются не более чем элементом пропаганды, считают популярные телеграм-каналы.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Тем более что в ответ на действия Запада Москва уже предприняла ряд контрмер. Одной из них стал запрет на вывод иностранного капитала из страны.

«Россия ограничит выход иностранных капиталов из активов в России — премьер Мишустин на совещании по поддержке российской экономики на фоне санкций. Готовится соответствующий указ президента», — написал телеграм-канал «Небрехня».

Что касается главного вектора российской экономической политики, то основная её концепция будет сводиться к импортозамещению, пишет телеграм-канал «Старая площадь», цитируя слова председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Импортозамещение в России должно стать основой экономики, реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки, нужно убрать лишние админбарьеры для малого бизнеса, еще больше уйти от сырьевой зависимости — Мишустин», — сообщил автор поста.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наряду с ответными контрсанкциями Россия предприняла важнейший в текущей ситуации шаг — решила оказать беспрецедентные меры поддержки отечественному бизнесу и населению.

«РФ потратит часть Фонда национального благосостояния на скупку акций российских компаний, которые обвалились на введении беспрецедентно жестких санкций против РФ. Распоряжение правительства о том, чтобы направить на эти цели в 2020 году до 1 трлн рублей, подписано, пишет Forbes, чьи источники подтвердили подлинность опубликованного изданием «Майский указ» документа. Распоряжение датировано еще субботой, 26 февраля», — написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Западные политики с апломбом заявляют, что всё мировое сообщество выступило против России, что она изолирована и не сможет устоять в этом конфликте. Однако карта с отмеченными на ней недружественными России странами наглядно показывает, что настроить весь мир против России не удалось — целые континенты остались глухи к западной пропаганде, отмечает телеграм-канал «Мейстер».

»Россия найдёт с кем сотрудничать и торговать. Поэтому вопреки всем угрозам и санкциям сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что операция на Украине будет продолжаться вплоть до достижения всех поставленных целей. А глава МИД Сергей Лавров напомнил о неизменности выдвинутых Россией требований о гарантиях безопасности со стороны НАТО, нейтральном статусе и демилитаризации Украины, а также вывозе американского ядерного оружия из Европы», — высказался автор поста.

Не остался без внимания Telegram и ответ зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который предостерег западных политиков от резких высказываний в адрес России.

«Медведев: там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — процитировал слова политика телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Дмитрий Медведев Официальное интернет-представительство президента России

Ключевой вопрос санкционной политики, которую сейчас развивают западные страны, — долгосрочность. Дело в том, что все более или менее безболезненные прежде всего для экономики самого Европейского союза санкции были наложены на Россию еще в 2014—2016 годах. Теперь каждый новый пакет санкций уже бьёт и по России, и по Европе, а от неё и по мировой экономике, обращает внимание телеграм-канал «Неудаща».

"Уже сейчас во всём мире можно наблюдать резкий скачок цен на газ и нефть, а вслед за ними — и на топливо. Зима кончилась, а вместе с нею кончился и газ в хранилищах Европы. При этом закачка газа продолжается, вокруг война, а украинская газотранспортная качает российский газ как никогда. Тем не менее дальнейшее давление может вызвать полное прекращение поставок из России, и их нечем будет заменить — Катар, Норвегия, Алжир и США не смогут поставлять газ в нужных объемах. Более того, за американский сжиженный газ развернёт борьбу азиатский рынок, который и так готов платить больше 1,5 тыс. долларов за кубометр, а в этом году только от спотовых цен примерно такого порядка экономику ЕС потряхивало, что же будет при долгосрочных контрактах с такими цифрами?» — обратился к своим подписчикам ТГ-канал.

Причём энергетика является только одной из многих сфер взаимодействия России с мировыми рынками. Поэтому проблемы будут ждать западную экономику буквально по всем фронтам.

«Авиация. Через Россию в Азию и обратно ежедневно проходит более 1 тыс. рейсов, которые сейчас отменяют или самолетам приходится делать огромный крюк, облетая территорию нашей страны. Сможет в таком виде долго существовать глобальная авиатранспортная система?» — задался вопросом ТГ-канал.

Не стоит забывать и о транзите товаров из Китая в Европу. Транссиб и БАМ сейчас не справляются с перевозками, обе железные дороги в спешке расширяют. Остановка этой ветки очень тяжело отразится на экономике ЕС. Но и это ещё не всё.

«Хлеб и металл. Политики и СМИ как-то обходят стороной тот факт, что на данный момент никакого экспорта хлеба и продукции металлургии не предвидится, в том числе и из Украины. А России и Украина парадоксальным образом в рейтинге стран-экспортеров и того и другого занимают 1-е и 4-е места соответственно. Последние два года и хлебный, и металлургический рынок трясет от стремительно растущих цен. Выход России и Украины из этой игры просто их разрушит. Одним словом, уважаемые читатели, санкции — это серьезно — но, вероятно, не очень надолго», — подытожил телеграм-канал.

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