Нижний Новгород, 1 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода за последний год выросли в цене на 27% — в среднем с 81 тысячи до 103 тысяч рублей за квадратный метр, передаёт GiperNN.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

За последний месяц жильё в столице Приволжья подорожало ещё на 2,8% — средняя стоимость «квадрата» достигла 105,8 тысячи рублей.

Наиболее дорогие квартиры на рынке вторичного жилья в Нижнем Новгороде продаются по 120,5 тысячи — 127 тысяч рублей за квадратный метр.

Бюджетные варианты квартир оцениваются в среднем в 92,3 тысячи рублей за квадратный метр.

По мнению аналитиков, в 2022 году рост цен на жилье в Нижнем Новгороде продолжится из-за повышения Центробанком ключевой ставки, продолжающейся инфляции, дисбаланса спроса и предложения, а также влияния кризиса на Украине.