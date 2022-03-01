Йошкар-Ола, , 21:05 — REGNUM В Марий Эл для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях введенных санкций и решения оперативных вопросов действует региональный штаб по координации разработки и реализации мер по поддержанию экономической стабильности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В сети магазина «Дикси» полки заставлены продуктами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам министра промышленности, экономического развития и торговли республики Станислава Крылова, для обеспечения устойчивого функционирования предприятий возобновился еженедельный мониторинг деятельности компаний, включенных в перечень системообразующих.

Также началась работу по стресс-тестированию на данных предприятиях.

Крылов уточнил, что в январе текущего года общий объем выручки 107 системообразующих предприятий в Марий Эл составил 12,6 млрд рублей, по сравнению с январским показателем прошлого года рост составил 21%. Промышленные предприятия увеличили выручку на 18,7%, агропромышленный комплекс — на 20%, строительный комплекс — на 6,6%, дорожного хозяйства и транспорта — в 3,1 раза.

Министр заверил, что в настоящее время ценовая ситуация на потребительском рынке республики стабильная, ажиотажного спроса на продукты питания не наблюдается.

ИА REGNUM напоминает, торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на ряд продовольственных продуктов на уровне 5%, сообщили ранее в ФАС (Федеральной антимонопольной службе). Речь идёт об ограничении наценок на четыре группы социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».

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