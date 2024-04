Нью-Йорк, США, 1 марта, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Американская певица Шэрон Ван Эттен представила свой новый сингл Used To It. Об этом 1 марта рассказал портал NME.

NME Шэрон Ван Эттен

Песня стала вторым сольным релизом Ван Эттен в 2022 году, после вышедшего в прошлом месяце сингла Porta.

Говоря о песне Used To It, которая изначально была написана для документального фильма HBO 2020 года Baby God, Ван Эттен объяснила: «Я благодарна за то, что эта песня получила новую жизнь, больше относящуюся к тем временам, которые мы все переживаем, и переосмыслила смысл этой песни, сосредоточившись на положительных моментах поиска связи и понимания того, что семья значит для человека».