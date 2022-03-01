Киев, 1 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. Об этом 1 марта в эфире украинского телевидения заявил секретарь украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это — это будет принято», — сказал Данилов, комментируя возможное решение о нанесении украинскими войсками ракетного удара по соседней Белоруссии.

Также сегодня, 1 марта Александр Лукашенко на заседании белорусского совбеза в очередной раз опроверг заявления украинских политиков и военных о якобы участии белорусских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. Он также рассказал о вынужденном превентивном ракетном ударе российских войск с территории Белоруссии по украинским ракетным установкам, подтянутым к границе и нацеленным на белорусскую территорию.

Накануне, 28 февраля белорусские националисты распустили слух о якобы состоявшемся 28 февраля обстреле Житомира баллистическими ракетами с территории Белоруссии. На следующий день, 1 марта, они же вместе с украинскими коллегами тиражировали новую ложь — о якобы «белорусской» военной колонне на территории Черниговской области.

На самом деле никаких подтверждений участия белорусских военнослужащих в военном конфликте на территории Украины до сих пор нет.