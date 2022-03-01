Йошкар-Ола, , 20:52 — REGNUM В настоящее время в Марий Эл продолжается подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Всего в регионе эксплуатируется 191 гидротехническое сооружение водохозяйственного комплекса, самые значительные — три инженерные защиты Чебоксарского водохранилищ, три участка берегоукрепления, один пруд-отстойник, одно защитное сооружение и 183 гидроузла общего назначения, которые были построены еще в 1980-е годы.

Из общего числа сооружений 24 относятся к республиканской собственности, 15 — к частной, 11 — к федеральной и 141 — к муниципальным образованиям.

На базе ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» организована диспетчерская служба, установлена круглосуточная телефонная связь с наблюдателями на каждом из 23 гидротехнических сооружений, установлен график дежурств наблюдателей на гидротехнических сооружениях и передвижения мобильных групп по наблюдению за весенним половодьем 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам паводка в прошлом году, сообщали ранее в МЧС РФ, в регионах России в зону подтопления попало около 15 тыс. жилых и дачных домов, более 30 тыс. приусадебных участков и 270 социально-значимых объектов.