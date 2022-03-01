Москва, , 20:55 — REGNUM Доступ к СМИ «Дождь» и «Эхо Москвы» необходимо ограничить, сообщает 1 марта Генпрокуратура РФ.

Генеральная прокуратура РФ Kriminalnn.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Российское ведомство отмечает, что два этих СМИ распространяют ложные сведения о действиях военных России, участвующих в спецоперации по демилитаризации Украины. Также они распространяют материалы с призывами к насилию.

На фоне этих сообщений операторы мобильной связи уже ограничивают доступ к сайтам этих СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ призвали черпать информацию у профессионалов