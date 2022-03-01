Ростов-на-Дону, , 20:37 — REGNUM В Ростовской области 2 марта снимут ещё ряд коронавирусных запретов, установленных ранее в постановлении донского правительства №272. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Правительство Ростовской области Donland.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В частности, отменяется необходимость в переводе трети работников на «удалёнку». Эти меры по-прежнему актуальны только для сотрудников старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями в случае, если они не привиты или не имеют антител к COVID-19.

Наряду с этим возобновляется работа детских игровых площадок, игровых комнат, детских развлекательных центров. Торговые центры дети до 14 лет вновь смогут посещать без родителей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 1 марта был снят ряд коронавирусных ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области с 1 марта ослабят коронавирусные ограничения