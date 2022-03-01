Москва, , 20:38 — REGNUM До 71% поднялся уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину, сообщает 1 марта фонд «Общественное мнение». Опрос был проведён 25−27 февраля.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что уровень доверия к главе государства увеличился: неделю назад он был 60%. Теперь, на фоне спецоперации России в помощь республикам Донбасса, 71% жителей РФ заявили, что президенту они доверяют.

Напротив, не доверяют главе государства, согласно опросу, 18% жителей России. Неделю назад доля таких граждан составляла 29%.

Напомним, по данным ВЦИОМ, российскую спецоперацию, начатую 24 февраля, одобряют 68% жителей РФ, а 22% придерживаются противоположного мнения.

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