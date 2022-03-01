Нижний Новгород, 1 марта, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 1 марта начнут действовать новые требования к автолюбителям, желающим вернуть конфискованные у них водительские удостоверения. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции.

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Теперь водители должны будут сдавать анализы на алкоголь и наркотики для того, чтобы получить справки, необходимые для восстановления водительских прав.

Как отмечают в УГИБДД, это правило затрагивают только о тех нижегородцев, которых уличили в вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или же отказались проходить медицинское освидетельствование.